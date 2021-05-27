27 мая 2021 | Время чтения 11 мин

Предстоящий саммит Байдена и Путина может стать еще одним шагом назад к более позитивным отношениям. Правильное понимание намерений и интересов России должно стать приоритетом для нынешний американской администрации.

Александр Белов, , 11:29 — REGNUM В июне в Швейцарии должны встретиться президенты США Джо Байден и России Владимир Путин. Очевидно, что лучше, чтобы они разговаривали, а не ссорились. Однако от этой встречи никто не ожидает, что ее кульминацией станут горячие объятия простивших друг другу всё лидеров двух стран, пишет бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 27 мая The American Conservative.

Владимир Путин и Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«США и Россия снижают ожидания больших достижений на саммите сверхдержав между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, так как противники не настроены идти на уступки на фоне острых разногласий», — написало агентство Reuters.

Если так, возникает соблазн спросить, зачем вообще проводить эту встречу? Очень важно, чтобы между хорошо вооруженными и враждебными друг другу странами существовали регулярные и открытые каналы связи. Отношения между двумя крупнейшими ядерными державами мира обострились до уровня холодной войны. Можно представить себя, что было бы, если бы у Москвы и Вашингтона не было как официальных, так и неофициальных каналов коммуникации, когда пришлось урегулировать кубинский ракетный кризис. Тогда всё могло бы закончиться катастрофой.

Итак, что следует обсудить двум лидерам?

«Я буду защищать наши демократические ценности и выступать против таких автократов, как Путин», — заявил еще кандидатом на пост президента Байден в прошлом году.

Джо Байден (сс) Michael Stokes

Большинство президентов выражают аналогичные настроения, однако такая националистическая болтовня никоим образом не может считаться рецептом для формирования стратегии. Для возобновления диалога с Москвой не нужно питать иллюзий относительно природы российского режима: он «авторитарный и коррумпированный», но эти характеристики никогда не мешали администрациям США разговаривать и даже сотрудничать с аналогичными режимами в других странах.

Для примера можно рассмотреть то, что США на протяжении десятилетий поддерживали и продолжают поддерживать «подобные, а иногда и худшие системы» в Южной Корее, Тайване, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Саудовской Аравии, Египте, Иране и других странах. Возмущение, которое в настоящее время выражается в Вашингтоне по поводу поведения Москвы, кажется скорее постановкой, чем вопросом принципа.

Путин и созданное им государство не являются ни злыми, ни опасными. Хотя Россия восстановила свои вооруженные силы после распада Советского Союза, она является мощной региональной державой, а не глобальной сверхдержавой, и ее геополитические амбиции, если проанализировать их без истерии, которая так часто доминирует в сегодняшнем дискурсе Вашингтона, выглядят скромными. США достигали договоренности с гораздо худшими странами, тем более что между Вашингтоном и Москвой нет столкновения по жизненно важным интересам.

Отправной точкой для предстоящей встречи должна стать оценка приоритетов и задач каждой страны. В частности, нужно ответить на вопрос о том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы обеспечить хотя бы гражданские отношения? У нынешних российских властей подобный опыт имеется. Напротив, Байден, хотя он много говорил о России за последние полвека, только сейчас стал высшим должным лицом США.

«Российские официальные лица считают саммит важной возможностью услышать позицию Байдена напрямую: источник, близкий к российскому правительству, отметил, что от администрации США поступают противоречивые сигналы», — подчеркнули в агентстве Reuters.

Владимир Путин на совещании с членами правительства Kremlin.ru

Вашингтон должен дать понять, что контакт желателен, а сотрудничество возможно. Правительства двух стран должны начать с договоренности остановить неуклонное сокращение числа дипломатов в их соответствующих миссиях и, напротив, начать наращивать их штат. Каждый раз, когда Россию обвиняли в очередном проступке, происходила высылка российских дипломатов, в ответ на это представителей других стран со свой территории высылали и российские власти. Со временем в результате этого процесса посольства и консульства обеих сторон опустели. С точки зрения эмоций этот шаг был крайне приятным. С точки же зрения дипломатии он оказался глупостью.

Должностные лица должны находиться на местах, чтобы следить за событиями и политикой, встречаться с коллегами, взаимодействовать с жителями и представлять политику своих правительств. Вашингтон практически прекратил выдачу российским гражданам виз для посещения США, однако частные лица обеих стран должны встречаться и разговаривать. Возвращение дипломатов не было бы панацеей, но увеличение числае контактов было бы лучше.

Далее следует обсуждение экстерриториальности. С повестки дня не снята крайне раздутая тема вмешательства в выборы, которая на самом деле касается обеих стран, поскольку Вашингтон, несмотря на свои ханжеские заявления, регулярно вмешивается в выборы за рубежом, в том числе в России. Кибероперации — еще одна проблема, вызывающая разногласия.

Хотя сбор разведывательной информации неизбежен, и, судя по всему, он и стал причиной осуществленного Россией хакерского взлома SolarWinds, правительствам двух стран следует попытаться установить границы для такой деятельности. Также неприемлемый характер носят «демонстративные нападения» России на несогласных, в основном в Европе, что уже стало причиной нескольких международных скандалов, раундов дипломатических санкций и ответных действий. США должны дать понять Москве, что ограничение таких вторжений значительно улучшит двусторонние отношения.

Штаб Евросоюза в Брюсселе Thijs ter Haar

Вашингтону также следует предложить перезагрузку отношений в области прав человека, установив сбалансированный и реалистичный диалог. Это требует от администрации Байдена обосновывать свою приверженность правам человека практикой, а не лицемерием и ханжеством, столь очевидными в годы правления Дональда Трампа. Уже давно очевидно, что американцы имеют лишь ограниченные возможности влиять на внутреннюю политику России. Чем больше напыщенных претендентов на кресло президента США на Капитолийском холме будут кряхтеть и пыхтеть, тем меньше вероятность того, что Москва пойдет на уступки.

Российский лидер, возможно, и «убийца», так же можно назвать и наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана, по приказу которого в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был расчленен журналист Джамаль Хашогги, а также президента Египта Абделя Фаттах ас-Сиси, который приказал осуществить массовый расстрел протестующих вскоре после захвата власти. И саудовское, и египетское правительства гораздо более жестоки и недемократичны, чем российский режим. То же самое касается и Коммунистической партии Китая, которая, похоже, возвращается к тоталитаризму.

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Санкции не заставят и без того ослабленное правительство Путина расширить возможности оппозиции. Приоритет номер один для каждого режима — оставаться у власти. Вот почему санкции США не оказали очевидного воздействия на политическую практику в Китае, Сирии, Иране, Кубе или Венесуэле. Большинство санкций США — это показная добродетель, применяемая политиками, которые надеются продемонстрировать избирателям истинность своих гуманитарных устремлений.

Однако дискуссии по более узким вопросам — например, почему Москва жестоко преследует «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с которыми Америка хорошо знакома, — могут оказаться плодотворными. В менее враждебной среде можно было бы обсуждать дела американских граждан, лишенных свободы, кажется, «из мести», таких как Пол Уилан, осужденный по «сомнительным» обвинениям в шпионаже. Вместо того чтобы выдвигать требования об освобождении оппозиционного блогера Алексея Навального, которые не будут выполнены, давление с целью улучшения условий содержания в тюрьмах и медицинского обслуживания может быть более эффективным.

Алексей Навальный Дарья Антонова © ИА REGNUM

Байден и Путин должны рассмотреть вопросы, представляющие общий геополитический интерес, в которых сотрудничество может оказаться плодотворным. Вашингтон и Москва пострадали от терактов. Правительство Путина поддержало США после терактов 11 сентября 2001 года. Однако в Сирии Вашингтон необъяснимым образом помог местному филиалу «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая в настоящее время доминирует в контролируемой оппозицией территории вокруг Идлиба.

Несмотря на то, что Америка и Россия кардинально по-разному относятся к правительству Башара Асада в Сирии, и Москва, и Вашингтон хотели бы видеть относительную стабильность — и меньшее присутствие Ирана. Сокращение незаконной оккупации США сирийских земель и нефтяных месторождений может сопровождаться давлением России на Дамаск с целью уменьшить его зависимость от Тегерана. Если учесть, что попытка Вашингтона свергнуть президента Асада, заморив его народ голодом с помощью санкций в рамках закона «Цезарь», закончилась полным крахом, власти двух стран должны обсудить возможное сотрудничество, чтобы помочь сирийскому народу в восстановлении своей страны и подтолкнуть правительство в Дамаске к расширению политического пространства для оппозиции.

Оба правительства также хотели бы видеть стабильность в Афганистане. До того как произошло резкое ухудшение отношений США и РФ, Москва оказывала материально-техническую помощь американским военным операциям. С неизбежным уходом Вашингтона конфликт там снова станет проблемой России; возможен обмен разведданными и сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Наконец, оба правительства должны найти modus vivendi по вопросу безопасности в Восточной Европе. В этот процесс не должно вмешиваться обычное для США ханжество против сфер интересов, а именно этого США требовали в Западном полушарии во имя доктрины Монро. Обсуждение не должно превращаться в очередной раунд взаимных обвинений по поводу недавней истории. В частности, Москва плохо поступила с Украиной, но США действовали против России и российских интересов способами, которые ни одно американское правительство не посчитало бы приемлемыми в свой адрес.

Отправной точкой должно быть обсуждение замораживания расширения НАТО, которое можно сделать постоянным. В ответ Москва прекратит поддержку «украинских сепаратистов» и согласится с расширением экономических и политических связей Киева с Западом. Украина также будет иметь обязанности, в первую очередь выполнение Минских соглашений, предоставляя расширенную автономию мятежному региону Донбасса. Нынешний конфликт продолжается уже седьмой год, поэтому все стороны должны перестать ожидать наилучшего и согласиться просто на «хорошее».

Война в Донбассе Mstyslav Chernov

Вопрос Крыма можно было бы вывести за скобки: вероятность того, что Москва вернет его Украине в случае поражения в войне, мала. Было бы безответственно держать отношения США и РФ в заложниках до этого маловероятного дня. США и ЕС могут отказаться признать «аннексию» и сохранить санкции в отношении деятельности там, нормализуя при этом отношения в целом. Вашингтон также может предложить урегулировать статус Крыма с помощью референдума под международным наблюдением — даже при том, что переход под контроль России был незаконным, нынешние 2,4 млн жителей не являются собственностью, которой можно торговать без их согласия, по крайней мере, если администрация Байдена действительно верит в демократические принципы, которые она столь демонстративно проповедует.

Очевидно, что разногласия США и России не разрешатся за одну встречу Байдена и Путина. Тем не менее два лидера должны согласовать широкую повестку дня для улучшения отношений и прекращения того, что всё больше и больше напоминает мини-холодную войну.

Альтернативы безрадостны. Статус-кво выглядит хорошо только в сравнении с эскалацией боевых действий. Дипломатическим отношениям ухудшаться больше некуда. Предложения по дальнейшему усилению экономических санкций против Москвы вряд ли приведут к капитуляции России; такая кампания, скорее всего, приведет к отношениям, которые будут не только враждебными, но и опасными.

Движение к военной конфронтации — например, путем включения Грузии и Украины в НАТО — с большей вероятностью приведет к вмешательству России, чем к капитуляции. Бывший посол Франции в Америке Жерар Аро заметил, что за Киев не станет умирать ни один немецкий или американский солдат, чего нельзя сказать о российских военнослужащих. Прямое вмешательство НАТО означало бы риск войны с ядерной державой, когда Америка будет единственным членом альянса, способным ответить при наихудшем развитии событий. Такая политика была бы откровенно безумной, поскольку у США нет существенных интересов в этих странах, достойных войны, особенно войны такого рода.

К сожалению, три десятилетия назад Москва не смогла осуществить прыжок от «тоталитарного коммунизма» к «демократическому капитализму». Однако Вашингтон и его союзники усугубили проблемы России и нажились на ее жителях, когда страна лежала ниц. Теперь Америка и Европа расплачиваются за свое высокомерие и пренебрежение.

Президент США Джордж Буш и президент РФ Борис Ельцин

Однако надежда есть. Недавняя встреча госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова носила позитивный характер.

«Есть много областей, в которых наши интересы сходятся и пересекаются, и мы считаем, что можем работать вместе и действительно опираться на эти интересы», — отметил глава американской внешней политики.

Предстоящий саммит Байдена и Путина может стать еще одним шагом назад к более позитивным отношениям. Правильное понимание намерений и интересов России должно стать приоритетом для нынешний американской администрации.