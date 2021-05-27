Рим, 27 мая, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Итальянская компания Lamborghini представила новый суперкар Huracan Super Trofeo EVO2 с широкофюзеляжным комплектом кузова Wild Aero. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Media.lamborghini.com Суперкар Huracan Super Trofeo EVO2

Отмечается, что дизайн новинки напоминает культовый Lamborghini Countach. Спорткар создан специально для участия в гонках Super Trofeo начиная с 2022 года.

Автопроизводитель сосредоточился на создании точной настройки аэродинамики для того, чтобы сделать кузов ещё более обтекаемым по сравнению с предшественником. Модель оснастили более узкими светодиодными фонарями спереди и сзади.

Тормозная система, спроектированная и разработанная Squadra Corse, также претерпела изменения. Стальные передние диски Huracan Super Trofeo EVO2 были увеличены с 380 до 390 мм.

В качестве силовой установки у спорткара 5,2-литровый атмосферный двигатель V10 с максимальной выходной мощностью 620 л. с. Агрегатируется мотор с шестиступенчатой коробкой передач X-Trac в сочетании с задним приводом.

Напомним, британская компания Radford совместно с Lotus Cars Limited планируют выпустить спецсерию двухместного спорткара Project 62 тиражом в 62 экземпляра.

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