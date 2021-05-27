Ярославль, , 10:12 — REGNUM В Дзержинском районе Ярославля мужчина устроил разбой в офисе микрозаймов. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.

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«Ранее в ОМВД России по Дзержинскому городскому району поступило сообщение о том, что в офисе микрозайма совершено разбойное нападение. Неизвестный угрожая ножом открыто похитил из кассового аппарата денежные средства в сумме 26 тыс рублей и скрылся», — сообщили в УМВД.

В ходе расследования сотрудникам уголовного розыска удалось найти и задержать ранее привлекавшегося к уголовной ответственности ярославца 1994 года рождения. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям. Сам ярославец находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы вместе со штрафом в 1 миллион рублей.