Ярославль, 27 мая 2021, 10:12 — REGNUM В Дзержинском районе Ярославля мужчина устроил разбой в офисе микрозаймов. Об этом сообщает управление МВД по Ярославской области.
В ходе расследования сотрудникам уголовного розыска удалось найти и задержать ранее привлекавшегося к уголовной ответственности ярославца 1994 года рождения. Сейчас полиция проверяет его причастность к другим подобным преступлениям. Сам ярославец находится под стражей. Ему грозит до десяти лет лишения свободы вместе со штрафом в 1 миллион рублей.