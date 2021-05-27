Ижевск, , 10:11 — REGNUM В Ижевск начали поступать троллейбусы, которые эксплуатировались на дорогах Москвы в течение 8−9 лет. Столица выводит из подвижного состава троллейбусы, которые заменят электробусы.

«Троллейбусы оснащены электронной системой управления тяговым двигателем, что делает пуск и торможение более плавными. Преимуществом московских троллейбусов также является низкий уровень пола, просторные накопительные площадки, что однозначно оценят наши пассажиры», — отметил генеральный директор «ИжГЭТ» (Ижевский городской электротранспорт) Андрей Батов.

По данным администрации Ижевска, средний возраст ижевских троллейбусов — 26 лет, износ парка составляет 93,63% от нормативного срока службы.

Перед выходом на дороги Ижевска троллейбусы пройдут необходимое техническое обслуживание, при необходимости будет заменено напольное покрытие. Кроме того, троллейбусы будут выкрашены в традиционных для столицы Удмуртии цветах — белом и красном.

Батов отметил, что обновление парка за счет московских троллейбусов — не единственный возможный путь. Минтранс республики подал заявку на участие в национальном проекте «Безопасные качественные дороги», в рамках которого реализуется программа обновления городского пассажирского транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, московские троллейбусы с прошлого года поступают во многие регионы России. К примеру, на транспортировку 30 троллейбусов из Москвы в Читу потрачено 18 млн рублей. А в феврале текущего года одна из «подарочных» машин задымилась. Позднее в городской администрации пояснили, что причиной стала неисправность в компрессоре, которую уже устранили. В начале декабря прошлого года один из московских троллейбусов встал на маршруте из-за неполадки компьютерной системы.

Читайте также: Подаренный Москвой троллейбус задымился в Чите