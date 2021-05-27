Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM Ни один из городских водоёмов Санкт-Петербурга не безопасен по качеству воды, из-за чего региональное управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать для купания зоны отдыха, расположенные на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пляж Верхнего Суздальского озера (архивное фото) Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты Роспотребнадзора 26 мая провели мониторинг состояния качества воды водных акваторий 24 городских пляжей. Было отобрано 144 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, все водные акватории 1-го, 2-го, 3-го Суздальских озер, Ольгинского водоема Выборгского района, Колонистского пруда Пушкинского района, озера Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»), Финского залива (пляжи: «Кронштадтский» — Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны» — Курортный район, «Морские Дубки» — Приморский район); озера Безымянного Красносельского района, реки Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский») Колпинского района не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В управлении указали, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

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