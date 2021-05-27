Санкт-Петербург, 27 мая, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Ни один из городских водоёмов Санкт-Петербурга не безопасен по качеству воды, из-за чего региональное управление Роспотребнадзора не рекомендует использовать для купания зоны отдыха, расположенные на территории города. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Пляж Верхнего Суздальского озера (архивное фото)

Специалисты Роспотребнадзора 26 мая провели мониторинг состояния качества воды водных акваторий 24 городских пляжей. Было отобрано 144 пробы воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Согласно результатам мониторинга, все водные акватории 1-го, 2-го, 3-го Суздальских озер, Ольгинского водоема Выборгского района, Колонистского пруда Пушкинского района, озера Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»), Финского залива (пляжи: «Кронштадтский» — Кронштадтский район; «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Белые ночи», «Дюны» — Курортный район, «Морские Дубки» — Приморский район); озера Безымянного Красносельского района, реки Ижора (пляжи «Взрослый», «Детский») Колпинского района не соответствуют требованиям санитарного законодательства.

«В связи с тем, что качество воды водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать зоны рекреации, расположенные на территории города, для купания», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В управлении указали, что употребление воды открытых водоемов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.