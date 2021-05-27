Москва, , 10:10 — REGNUM Постоянно отслеживают прибыль и финансовые показатели компании, в которой трудятся, почти половина работающих жителей России (49%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Не наблюдают за доходами компании, потому что не знают, как это сделать, 30% опрошенных. Знают, как \получить данные о финансовых показателях работодателя, однако не интересуется ими, 21% сотрудников.

Чаще интерес к финансовым отчетам своей компании проявляют люди моложе 34 лет (38%) и работники с зарплатой выше 80 тыс. рублей (60%).

Опрос проведен 4−25 мая 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 417 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) заявили, что им приходится работать сверхурочно.

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