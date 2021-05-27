Джакарта, , 10:09 — REGNUM Согласно опросу, проведенному изданием Kompas, 92,8% респондентов в Индонезии считают, что правительству необходимо провести модернизацию военного оборудования, сообщает CNN Indonesia.

Почти треть респондентов считают, что большая часть оборонной техники Индонезии устарела.

Жители Индонезии надеются, что в будущем страна также сможет самостоятельно производить военное оборудование, в частности, с помощью сотрудничества с развитыми странами.

По мнению граждан, при нынешнем состоянии оборонной техники вероятность победы вооруженных сил Индонезии в битве за государственный суверенитет очень мала.

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