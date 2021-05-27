Тирасполь, , 10:11 — REGNUM В ходе 517 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 30 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 49 134 человек. Из них победили инфекцию 47 438 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 148 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1188 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 517 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 34 случая заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 45 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье из-за пандемии российский консульский пункт ограничил виды оказываемых услуг. Глава ПМР Вадим Красносельский накануне сообщил, что вскоре пункт возобновит работу в допандемийном режиме.

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