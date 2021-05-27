Вашингтон, 27 мая, 2021, 10:26 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах в возрасте 91 года ушёл из жизни детский писатель Эрик Карл, сообщает The Wall Street Journal.

Эрик Карл

По данным газеты, автор одной из самых продаваемых книг в мире «Очень голодная гусеница» умер 23 мая в своей летней студии в Нортгемптоне, (штат Массачусетс).

Как отмечает TMZ со ссылкой на сына писателя Ролфа Карла, причиной смерти стал отказ почек.

Карл родился в 1929 году в Сиракузах, штат Нью-Йорк. Когда ему было шесть лет, его семья переехала в Германию. В 1952 году Карл вернулся в США, где устроился графическим редактором в The New York Times.

В 2003 году Американская библиотечная ассоциация наградила его медалью имени Лоры Инглз-Уайлдер, в 2010 году он также был номинантом на Премию им. Х. К. Андерсена.

За свою жизнь Карл проиллюстрировал более 70 книг, большинство из которых он написал сам. По всему миру было продано более 145 млн экземпляров книг.