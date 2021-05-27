Ханты-Мансийск, , 10:08 — REGNUM В Югре за сутки выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Нижневартовске, сообщает 27 мая региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 50 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 27 мая в Югре зарегистрирован 57 291 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 56 035 человек, 797 пациентов с COVID-19 скончались.