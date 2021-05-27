Самара, , 10:12 — REGNUM Кайтсерфера, которого уносило от берега, спасли на реке Волга в Тольятти. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы региона.

Сообщается, что 26 мая на пульт спасателей поступила информация о том, что на реке Волга рядом с селом Ягодное у мужчины 1973 года рождения, который катался на кайтсерфере, в 600 метров от берега сложился парашют, а сильное течение унесло мужчину еще дальше от берега.

Отмечается, что кайтсерфер мог переохладиться, поскольку температура воды в реке низкая. Очевидцы вызвали на помощь спасателей, которые на катере подняли спортсмена из воды и довезли до берега. К счастью помощь медиков мужчине не понадобилась.

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