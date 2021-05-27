Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM За последние сутки в Петербурге у пациентов взяли 26 832 теста на наличие коронавирусной инфекции, сообщили 27 мая в городском оперштабе. Это почти на семь тысяч тестов больше, чем было сделано сутками ранее.

Пациенты в поликлинике Дарья Драй © ИА REGNUM

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За среду, 26 мая, в городе обработано 13 713 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, за 25 мая в Петербурге зафиксировали 839 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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