Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области подтверждено заражение коронавирусом ещё 88 человек. Эти сведения приводит оперштаб.

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По данным структуры, всего за время пандемии в регионе выявили 62 687 заразившихся. Выздоровели уже 57 156 пациентов.

Больных COVID-19 на утро 27 мая насчитали 2671 человек. Скончались ещё семеро пациентов с коронавирусом, в том числе шестеро от COVID-19.