Москва, , 10:24 — REGNUM На территории России выявляются локальные версии коронавируса с мутациями, которые характерны для его британского и южноафриканского штаммов, однако пока преждевременно говорить, что они обладают какими-то особыми свойствами для людей. Об этом 27 мая рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«За последнее время мы видим несколько сотен завозов британского штамма как по России, так и в Москве, что вполне ожидаемо ввиду его свойств», — приводит его слова РИА Новости.

Также эпидемиолог утончил, что в настоящее время появляются и некоторые «локальные» российские версии SARS-CoV-2, «у которых встречаются мутации в геноме, характерные для британского и южноафриканского вариантов». При этом он добавил, что еще рано «говорить о том, что они действительно обладают какими-то особыми для людей свойствами».

Кроме того, Хафизов указал, что до накопления достаточного объема данных этим мутациям коронавируса рано давать новые имена.

Вместе с тем, по словам ученого, разные штаммы SARS-CoV-2 циркулируют во всем мире, и некоторые из них, появившись, в довольно скором времени исчезают, а другие, напротив, закрепляются в популяции.

Как пояснил эпидемиолог, в настоящее время неизвестно, какое количество «штаммов» коронавируса существует в природе, и в том числе из-за того, что само данное понятие размыто и факта того, что свойства многих геновариантов вируса еще не изучены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал, что вакцинацию от COVID-19, скорее всего, необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять.