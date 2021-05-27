Москва, 27 мая, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Возможный симптом рака пищевода может проявляться во время еды. Речь идёт о так называемой дисфагии — ощущении помех, возникающих при глотании. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

В больнице

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Эксперт пояснил, что прогрессирующее нарушение процесса глотания может указывать на развитие онкологического заболевания. При этом со временем, добавил Мясников, у больного возникают трудности с проглатыванием жидкости.

Врач подчеркнул, что проблемы, возникающие при глотании, обычно связаны с механическими затруднениями прохождения пищи по пищеводу и не обязательно свидетельствуют о раке. Однако при появлении дисфагии пациенту следует обратиться к врачу и выяснить причину проблем с глотанием, советует Мясников.

По его словам, причиной такой проблемы может оказаться и психосоматическое расстройство.

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Врач добавил, что к развитию рака пищевода могут привести некоторые бактерии, употребление алкоголя, плохая гигиена полости рта, пристрастие к острой пище и маринадам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал самые распространенные симптомы рака поджелудочной железы. К ним относятся боль в желудке, желтуха и снижение веса. По его словам, наибольшее подозрение должна вызывать потеря массы тела, особенно у пожилых людей.