Краснодар, , 10:03 — REGNUM Проблемный ЖК «Седьмое небо» в Краснодаре планируют сдать в 2022 году, об этом говорилось 26 мая на заседании краевой межведомственной комиссии, сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В крае разработан механизм решения проблем долгостроев — привлекаем средства Фонда защиты прав дольщиков, используем краевой бюджет, ряд объектов достраивают инвесторы. Муниципалитеты и профильные ведомства должны помогать инвесторам в получении прав на завершение строительства, сопровождать в подготовке необходимой документации. Тогда все вместе мы выполним задачу, поставленную губернатором и закроем вопрос обманутых дольщиков на Кубани», — сказал первый заместитель главы региона Андрей Алексеенко.

Жилищный комплекс «Седьмое небо» состоит из двух 19-этажных домов, всего это более 900 квартир. Сдать его должны были ещё в 2018 году, однако застройщик обязательства не выполнил. Завершить строительство должен инвестор, срок сдачи дома — 2022 год.

Всего в 2021 году в Краснодарском крае планируют восстановить права более 30 тысяч обманутых дольщиков в 83 долгостроях.