Вашингтон, 27 мая, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Госдепартамент США вывесил баннеры BLM на фасадах посольств США на фоне первой годовщины смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер во время задержания его полицейскими. Дело Флойда привело к множественным протестам в штатах, и можно было ожидать, что данный жест со стороны государства вызовет одобрение. Однако многие пользователи социальной сети Twitter негативно отнеслись к замене американского флага на баннеры BLM.

John Lucia Black Lives Matter

«#BlackLivesMatter играет на руку корпоративным интересам, и это абсолютно бессмысленный и пустой слоган», — пишет Suzie Daniels.

«Мы больше не являемся Америкой, которая гордо показывала флаги Старой Славы всему миру», — сожалеет Gene Ciliberti.

«Почему они теперь поддерживают террористические организации?» — спрашивает John Finetush.

«Что на счет важности еврейских жизней?» — восклицает Yossi C.

«Психопаты», — резко отметил пользователь Diego.

«Все жизни важны, если вам нужно добавлять цвет… может, вы и являетесь расистами», — отмечает RD.

Lorie Shaull Протестующие в Миннеаполисе. США

Ранее ИА REGNUM сообщало, после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в США и ряде стран Запада прошла серия массовых акций протеста сторонников движения Black Lives Matter, участники которых, в частности, стали сносить памятники известным деятелям.

По случаю годовщины гибели Джорджа Флойда его семья посетила Белый дом, воспользовавшись возможностью для того, чтобы выразить критику администрации Джо Байдена, которая действует недостаточно оперативно для защиты афроамериканцев в США.