Ставрополь, , 10:03 — REGNUM В Ставропольском крае вновь вынесено решение об аресте бывшего главы МВД Ингушетии Ахмеда Погорова. Он пробыл на свободе всего один день и снова отправился в СИЗО, пишет «Интерфакс».

По данным информационного агентства, 25 мая экс-министру внутренних дел Ингушетии Ахмеду Погорову изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Однако уже на следующий день Ессентукский городской суд отменил это постановление и снова водворил Погорова в СИЗО.

Напомним, бывший глава МВД Ингушетии, подозреваемый в организации протестного митинга в Магасе в 2019 году против установления административной границы между Чечней и Ингушетией, был задержан и арестован 26 февраля 2021 года. До этого он почти два года находился в федеральном розыске.

Нальчикский городской суд по ходатайству следствия продлил ему арест на два месяца — до 25 июня. Теперь срок нахождения в СИЗО продлен до 25 июля.