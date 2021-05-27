Братислава, , 10:00 — REGNUM Словакия закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиакомпаний. Об этом 27 мая на своей странице в Twitter написал министр иностранных дел республики Иван Корчок.

«По решению руководства ЕС, Словакия запрещает для белорусских авиакомпаний полеты в своем воздушном пространстве и использование аэропортов», — написал Корчок. По его словам, запрет стал ответом на «недопустимые действия» белорусских властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая представитель польского правительства Пётр Мюллер заявил, что Варшава запретила полёты белорусских авиакомпаний над территорией Польши.

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