Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM В Екатеринбурге признали виновным по уголовному делу о мошенничестве местного предпринимателя Владимира К., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Было установлено, что бизнесмен являлся директором одного из ООО. Предприниматель обманул сотрудников регионального фонда поддержки бизнеса, представив заведомо ложные документы. Благодаря подлогу злоумышленник получил 5 млн рублей, средства он потратил на собственные нужды.

Бизнесмен обвинялся по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Гражданина приговорили к двум годам колонии общего режима, с мужчины взыскано 5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Первоуральске (Свердловская область) закрыли магазин из-за множества нарушений.

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