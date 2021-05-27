Ростов-на-Дону, , 10:00 — REGNUM В Ростове-на-Дону после участившихся случаев возгорания в автобусах пройдут масштабные проверки пассажирского транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В частности, будут проведены рейды с участием сотрудников ГИБДД и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Наряду с этим перевозчики проведут ревизию транспорта «на предмет исправности электропроводки, топливных систем и автоматических систем пожаротушения».

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону утром 26 мая загорелся пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 67. ЧП случилось на проспекте Стачки. В результате происшествия никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.

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