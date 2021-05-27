Томск, , 09:59 — REGNUM За последние годы в Томской области построили пять школ и 13 детских садов. Об этом 27 мая заявил губернатор региона Сергей Жвачкин, отчитываясь о своей деятельности перед Законодательной думой области.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, ссылаясь на слова Жвачкина, 13 детсадов построено за пять лет. Губернатор заверил, что проблема доступности дошкольных учреждений для детей от трёх до семи лет в регионе решена. Что касается детей от полутора до трёх лет, они обеспечены местами в яслях почти на 87%. Работа продолжается.

За шесть лет в Томской области количество школьников выросло на 16%. В настоящее время в регионе учатся 124 400 детей. Построено пять школ на 1100 мест каждая. Четыре школы возвели в Томске, пятую — в Томском районе. Отремонтировано 27 школ. В 21 школе привели в порядок спортивную инфраструктуру. Открыто 138 школьных спортивных клубов, приобретено 165 школьных автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выдано положительное заключение на строительство детсада и четырёх жилых домов на территории бывшей промзоны «Октябрьское поле».

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