Киев, , 10:02 — REGNUM Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ следует уделять больше внимания ситуации в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарём ОБСЕ Хельгой Шмид в Киеве.

Он заявил, что Украина ценит деятельность ОБСЕ, в частности фиксацию нарушения Минских соглашений в Донбассе, а также напомнил, что мандат СММ ОБСЕ распространяется на Крым и Севастополь.

«И сегодня [я] обратился к госпоже Шмид с просьбой, чтобы СММ ОБСЕ уделяла значительно большее внимание ситуации в «оккупированном» Крыму, увеличила количество своих усилий на Крымском направлении», — сказал Кулеба.

Министр отметил, что Хельга Шмид также посетит зону военного конфликта в Донбассе и один из пунктов пропуска на линии разграничения. Там она сможет ознакомиться с условиями деятельности СММ.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для его проведения стал государственный переворот в Киеве. Новые власти Украины не признали смену принадлежности Крыма и всё ещё считают его территорией своей страны.

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