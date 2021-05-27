Пекин, , 09:59 — REGNUM Фильм студии Universal Pictures «Форсаж 9» по состоянию на 26 мая собрал более 1 миллиард юаней (около $156 млн) в китайском кинопрокате, став вторым иностранным фильмом, достигшим этой отметки в этом году после «Годзиллы против Конга», сообщает агентство Синьхуа.

Новейшая глава франшизы «Форсаж» продолжала доминировать в прокате Китая с момента ее премьеры 21 мая. При этом, ее предполагаемые суммарные сборы в Китае были понижены кассовым трекером Maoyan примерно до 1,5 млрд юаней с более чем 2 млрд юаней.

Предыдущие две картины серии, «Форсаж 8» (2017) и «Форсаж 7» (2015), собрали в Китае 2,67 млрд юаней и 2,42 млрд юаней соответственно.

«Годзилла против Конга», в настоящее время занимает третье место в чарте кассовых сборов Китая за 2021 год с общим доходом в 1,23 млрд юаней, свидетельствуют данные информационной сети China Movie Data.