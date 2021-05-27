Москва, , 10:57 — REGNUM Увеличение себестоимости и спроса привело к росту цен на строительные материалы, об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе в ответ на письмо Ассоциации индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом сообщает 27 мая ТАСС.

Ассоциация ИЖС попросила ФАС о проверке в связи со значительным ростом цен на материалы для строительства. Рост цен в ряде случаев доходил до 150%, в ассоциации его считают необоснованным.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский привёл в ответе итоги предварительного анализа, указывающие на ряд «рыночных факторов». Так, пиломатериалы могли вырасти в цене из-за увеличения себестоимости и оживления спроса на внутреннем рынке. К этому привела отмена ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса.

Кроме того, в 2020 году снизились объёмы заготовки древесины, а на внешних рынках на пиломатериалы также вырос спрос.

«Кроме того, на рост цен также оказывает влияния сезонная (весенне-летний период) активизация строительных работ», — отметил Цариковский.

Цены на металлопродукцию, добавил он, также могли измениться из-за увеличения спроса на внутреннем и внешнем рынках. Металлургия является экспортоориентированной отраслью, динамика роста цен на отечественном рынке соответствует мировой, уточнил замглавы ФАС.

По словам замглавы ФАС, изменение цен на металлопродукцию также могло быть вызвано активизацией на внутреннем рынке, а также на внешнем, так как металлургия является экспортоориентированной отраслью. По данным ведомства, динамика роста цен на отечественном рынке соответствует мировой.

Ещё один фактор — двукратное подорожание с июня 2020 года по апрель 2021 года железорудного концентрата и лома чёрных металлов. Концентрат коксующегося угля в целом подрос в цене на 42%.

В отношении ряда металлотрейдинговых компаний ФАС возбудило дело по признакам участия в антиконкурентном соглашении. Цариковский упомянул предприятия ММК, «Северсталь», и НЛМК.

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