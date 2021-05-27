Пермь, , 09:58 — REGNUM В Пермском крае на праймериз «Единой России» 26 мая заявился губернатор Дмитрий Махонин, а 27 мая — глава Перми Алексей Дёмкин, сообщают СМИ.

Примечательно, что срок приема документов на участие во внутрипартийном голосовании завершился еще 14 мая, а с 24 по 30 мая проходит голосование. В свою очередь в партии отметили, что заявки от кандидатов, претендующих на попадание в общекраевую и общемуниципальную части партийных списков, принимаются в особом порядке.

Итоги праймериз станут известны 1 июня. По их результатам сформируют списки для участия в выборах 2021 года. В сентябре пройдут выборы в Госдуму РФ, Заксобрание региона и гордуму Перми.

По данным реготделения «Единой России», на утро 26 мая на сайте pg.er.ru зарегистрировались почти 120 тыс. выборщиков. Свой выбор сделали уже около 52 тыс. избирателей Пермского края.

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