Москва, , 09:57 — REGNUM Текущую неделю курс рубля проводит спокойно, двигаясь вокруг отметки 73,50 руб./доллар. Этому способствуют противонаправленные факторы, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«С одной стороны, курс поддерживается позитивом от снижения геополитической напряженности и ожиданием встречи президентов России и США.

Остаются стабильными и достаточно высокими нефтяные цены — на уровне выше $68 за баррель Brent. До конца недели действует и налоговый период с продажами валютной выручки экспортёрами.

С другой стороны, 26 мая скорректировался вверх курс доллара к основным валютам. Это не даёт и рублю укрепиться сильнее.

Сегодня, 27 мая, инвесторы обратят внимание на данные по ВВП и заказам на товары длительного пользования в США. Американская статистика важна тем, что может подтвердить или приостановить общий тренд ослабления доллара в мире.

Определённый интерес представляют и выходящие сегодня данные по международным резервам Банка России.

В целом день, вероятно, не предполагает значимых движений котировок российской валюты Актуальный технический диапазон колебаний: 73,10−74,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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