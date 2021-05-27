Калуга, , 10:34 — REGNUM В Калужскую область поступило 112 122 дозы вакцины от COVID-19, привиты 94 957 человек. Об этом 27 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация от COVID-19 Admobninsk.ru

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Высокий темп вакцинации наблюдается в Перемышльском, Тарусском и Боровском районах. В области открыто 43 стационарных пункта вакцинации, сформировано пять мобильных пунктов и 46 выездных бригад.

В регионе охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию составляет 209,8 на 100 тысяч населения. С начала пандемии обследовано свыше 662 тысяч человек. Для организации медицинского наблюдения за контактами граждан, прибывших из-за рубежа, в адрес медорганизаций направлено 6 501 предписание. 36 652 жителя области уведомлены о необходимости соблюдения режима изоляции.

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