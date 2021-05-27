Рига, , 09:57 — REGNUM Хоккеисты сборной России Михаил Григоренко, Андрей Кузьменко и Артём Зуб могут сыграть в матче чемпионата мира против команды Швейцарии. Об этом 27 мая сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг.

«Мы сейчас наблюдаем за реабилитацией всех наших травмированных игроков и планируем заявить на матч всех, кроме Константина Окулова», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее сообщалось, что Григоренко получил травму в матче с Британией (7:1), а Окулов травмировал ключицу в матче против Чехии (4:3), а у Зуба выявлено небольшое повреждение. Все они пропустили матч с Данией (3:0).

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