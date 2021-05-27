Тбилиси, , 10:04 — REGNUM Лидер крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия не будет давать согласия на амнистию по делу о беспорядках в Тбилиси в июне 2019 года. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение, глава партии 26 мая заявил журналистам.

Мелия прокомментировал спор между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и от оппозиции. Представители парламентского большинства в законопроект об амнистии внесли пункт о том, что каждый должен согласиться с условиями амнистии, чтобы попасть под неё. Оппозиционные депутаты требуют, чтобы такого условия не было.

«В «Грузинской мечте» уже круглосуточно говорят, что хотят внести отметку в законопроект об амнистии, где потребуется согласие Ники Мелии, — сказал лидер ЕНД. — Они не будут достойны моего согласия».

Мелия подчеркнул, что выступает против амнистии по делу о беспорядках, так как она будет распространяться не только на протестующих, которые нарушили закон, но также на правоохранителей, которые разгоняли толпу, и на политиков, которые отдали соответствующих приказ.

Стоит отметить, что предложение об амнистии по делу о беспорядках поступило в ходе переговоров «Грузинской мечты» с оппозицией по выходу из политического кризиса, разразившегося в стране. Это позволит снять обвинения с Мелии, не нарушая законодательство Грузии.

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