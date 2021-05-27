Пекин, , 09:55 — REGNUM Китай проведет более 4100 мероприятий как онлайн, так и оффлайн, для продвижения нематериального культурного наследия по всей стране, сообщило Министерство культуры и туризма КНР, передает 27 мая агентство Синьхуа.

Китай утвердил серию списков нематериального культурного наследия национального уровня, включающих 1372 объекта. Всего было аккредитовано 3068 объектов нематериального культурного наследия государственного уровня.

Мероприятия предназначены для празднования в этом году Дня культурного и природного наследия, который приходится на 12 июня. С 2006 года Китай отмечает день культурного наследия во вторую субботу июня. В 2017 году праздник был переименован в День культурного и природного наследия.