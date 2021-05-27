Белгород, , 09:57 — REGNUM Третий трудовой семестр начинается для бойцов студенческих отрядов Белгородской области. Самыми массовыми направлениями по количеству заявок остались проводники и вожатые, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2021 году порядка 600 студентов будут помогать пассажирам в поездах дальнего следования, работать в составе межрегиональных отрядов в летних лагерях вместе с медиками и спасателями. Около 500 бойцов студотрядов — учащиеся колледжей и техникумов. В летней работе примут участие представители всех вузов и ссузов региона, в том числе около 100 несовершеннолетних, которых задействуют в благоустройстве, а с июня направят на сбор клубники в Ивнянском районе. Часть студентов трудоустроены в ведущие предприятия региона.

В целом, летом 2021 года на работу выйдут 1,5 тысячи бойцов студотрядов.