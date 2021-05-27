Майминский район, Алтай, , 09:54 — REGNUM За первые четыре месяца 2021 года на территории Республики Алтай построено 648 новых квартир общей площадью 57,3 тыс. кв. метров. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, это в 2,4 раза больше показателей аналогичного периода 2020 года.

При этом практически весь объём построенного жилья в регионе (56,9 тыс. кв. метров или 99,3%) обеспечили индивидуальные застройщики за свой счёт.

В Майминском и Чемальском районах темпы ввода жилья подскочили более чем в четыре раза. Объёмы строительства также выросли в восьми районах республики и Горно-Алтайске.