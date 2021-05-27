Москва, , 10:15 — REGNUM С предложением о запрете открытой продажи самогонных аппаратов в рамках мер по борьбе с нелегальным рынком алкоголя выступил аппарат бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова. Об этом 27 мая говорится в докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров для президента России, который приводит РИА Новости.

Самогонный аппарат Flominator

Уточняется, что данный доклад был подготовлен общественным омбудсменом по вопросам, которые связаны с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров, Игорем Косаревым, его 26 мая назначил на данный пост Титов.

В документе отмечается, что жители России чаще и чаще интересуется возможностью приобретения самогонного аппарата, и в минувшем году в «Яндексе» было зарегистрировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов, что почти на одну треть больше по сравнению с показателем годом ранее (1,2 млн).

При этом предлагается ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов, для того чтобы повысить легальность рынка алкоголя.

«Кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд», — отмечается в докладе.

Вместе с тем авторы документа подчеркивают, что в этом случае качество алкогольной продукции никак не контролируется и в нем показатели вредных веществ многократно превышают норму.

«Необходимо жесткое регулирование продажи самогонных аппаратов», — также говорится в докладе.

Также в качестве еще одной подобной меры предлагается фиксировать ставку акциза на алкогольную продукцию сроком на три года.

«Увеличение ставки акциза стимулирует рост нелегального оборота алкоголя, ее заморозка позволит довести уровень легальности рынка до 90%», — поясняется в документе и добавляется, что повышение уровня легальности алкогольного рынка может обеспечить больший и более стабильный объем поступлений в российский бюджет, чем рост ставки акциза.

Кроме того, аппарат бизнес-омбудсмена предлагает смягчить ограничения по лицензированию розничных продаж алкоголя и легализовать торговлю алкоголем через интернет.

«Эти факторы приведут к снижению цен на продукты питания для населения», — поясняют авторы доклада и уточняют, что данная инициатива позволит потребителям покупать, а добросовестным производителям — продавать легальный алкоголь в «быстрорастущем и востребованном» канале дистанционных продаж.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что дополнительную угрозу для здоровья таит употребление спиртных напитков после перенесенного COVID-19.