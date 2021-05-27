Новосибирская область, , 09:53 — REGNUM В Новосибирской области среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений за I квартал 2021 года в среднем составила 40 280 рублей. Об этом сообщил Новосибирскстат.

«Это на 3,9% выше, чем за соответствующий период 2020 года, и на 3,2% ниже среднего уровня по области», — уточнил региональный орган статистики,

Отмечается, что наиболее высокая зарплата в бюджетных учреждениях с федеральной формой собственности (48 250 рублей), низкая — в муниципальных учреждениях (32 887 рублей).