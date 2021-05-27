Москва, , 09:53 — REGNUM На площади Промышленности на ВДНХ воссоздан исторический цветник, сообщает 27 мая официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, розарий, ранее разбитый рядом с макетом ракеты-водителя «Восток». и утраченный в 1990-е годы, восстанавливали по фотографиям 1960-х годов.

В советские годы территория была оформлена розами флорибунда. Для восстановленного цветника выбрали сорт «Юбилей принца Монако». Цветы были высажены в три ряда на верхнем ярусе.

Всего на ВДНХ насчитывается примерно 36 тыс. роз.