Цзинань, Китай, , 09:53 — REGNUM Шесть человек оказались заперты в угольной шахте в восточно-китайской провинции Шаньдун, сообщает 27 мая агентство Синьхуа.

Горняки оказались под завалами угольной шахты в уезде Вэйшань города Цзинин в результате ее обрушения около 23:00 по Пекину 26 мая, сообщили в департаменте по связям с общественностью провинции Шаньдун.

Состояние попавших в ловушку шахтеров еще не установлено, сообщили в ведомстве. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Причины инцидента пока не уточняются.