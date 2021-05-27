Вашингтон, 27 мая, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения седана Lincoln Zephyr Reflection — преемника роскошной модели Lincoln Town Car. Рендеры размещены на сайте «Колеса.ру».

«Колёса.ру» Рендерное изображение седана Lincoln Zephyr Reflection

Последний Town Car был продан в 2011 году. Он производился на протяжении 30 лет и был флагманским седаном американского производителя. Новый роскошный седан Zephyr Reflection впервые был представлен в виде концепт-кара на автомобильной выставке в КНР в нынешнем году.

На основе концептуального авто и были созданы рендеры. В отличие от концепт-кара машина на рендере имеет более агрессивные «жабры» в самом низу переднего бампера. Они переходят в боковые юбки аналогичной формы.

На корме просматриваются более значительные изменения. Здесь фонари получили иную форму, напоминающую Town Car предыдущего поколения. Форма заднего бампера также претерпела изменения. В авто вмонтированы новые прямоугольные патрубки системы выхлопа.

Серийное производство новинки стартует в конце 2021 года.

Ранее в сети появились шпионские фото нового внедорожника Lincoln Navigator 2022 модельного года. Модель имеет новую узкую головную оптику, зауженные задние фонари с «монобровью» и огромный экран информационно-развлекательного комплекса.

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