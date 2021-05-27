Вашингтон, 27 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В министерстве обороны США никто не называет Россию «врагом» Соединённых Штатов и Североатлантического альянса. Об этом на регулярном брифинге заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

David B. Gleason Пентагон

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«Никто [в Пентагоне] не называет Россию врагом, это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — пояснил представитель американского оборонного ведомства, комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России, которую один из репортеров назвал «врагом» НАТО.

Кирби подчеркнул, что не может говорить о манёврах детально, поскольку не обладает достаточной информацией.

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Согласно информации Минобороны России, совместные учения военных инженеров Сербии и России продлятся на территории Сербии до 11 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео заявлял, что Россия входит в список врагов США, поскольку противостоит американским ценностям.

Подобные заявления делал и нынешний президент США Джозеф Байден ещё до вступления в должность главы государства. Он подчёркивал, что Россия представляет для Соединённых Штатов наибольшую угрозу на международной арене.