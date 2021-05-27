Сеул, , 09:55 — REGNUM Южная Корея подписала «Соглашение Артемида», регулирующее принципы сотрудничества и гражданской деятельности по исследованию и использованию Луны, Марса, комет и астероидов в мирных целях. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи.

Церемония подписания документа состоялась 26 мая. Известно, что Южная Корея стала одиннадцатым участником программы «Артемида», осуществляемой под руководством США.

Напомним, что в октябре 2020 года соглашение подписали главы восьми национальных космических агентств: США, Австралии, Великобритании, Италии, Канады, Люксембурга, ОАЭ и Японии. Позже к договору присоединилась Бразилия и Украина.

В министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи выразили надежду на то, что присоединившись к проекту Сеул сможет расширить сотрудничество с США в космической сфере и принять участие в различных программа освоения космоса.

По мнению представителей министерства, активизация исследований космоса в синергии с разработкой ракет-носителей будет способствовать развитию космической отрасли в Южной Корее.