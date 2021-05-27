Москва, , 09:50 — REGNUM Один из симптомов рака пищевода человек может заметить во время приёма пищи. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, речь идет о дисфагии — ощущении, когда что-то мешает или сложно глотать. Рак пищевода может развиться из-за курения, алкоголя, плохой гигиены полости рта и очень острой пищи.

Если у человека появились сложности при проглатывании пищи и жидкости, «нужно обратиться за консультацией к врачу и определить, что стало причиной проблем с глотанием».

Как сообщало ИА REGNUM, один из самых популярных у жителей России продуктов питания таит в себе смертельную опасность, заявил ранее телеведущий и врач Александр Мясников.

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