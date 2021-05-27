Уфа, , 09:52 — REGNUM Два лесных пожара на площади 115 га продолжают бушевать в Башкирии. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что в настоящее время горит лес в Бурзянском районе. Огонь там прошелся по площади 85 га. Также спасатели ведут борьбу с пожаром в Белорецком районе. Возгорание было локализовано на площади 30 га.

Спасатели планируют ликвидировать эти пожары сегодня к вечеру. По словам спасателей, в некоторых лесах Башкирии ожидается 5 класс пожароопасности.

Всего в Башкирии в 2021 году было зафиксировано 5111 пожаров, в результате которых погибло 124 человека, в том числе семь несовершеннолетних.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии горел лес рядом с природным парком «Иремель». Этот пожар был ликвидирован.