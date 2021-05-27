Ярославль, , 09:50 — REGNUM Мэрия Ярославля продлила разрешение на право организации розничного рынка на улице Депутатской. Распоряжение об этом подписал заместитель мэра Ярославля Илья Мотовилов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центральный рынок в Ярославле City-yaroslavl.ru

Речь идёт о Центральном рынке, который принадлежит АО «Центр». Собственником АО «Центр» является мэрия города. Разрешение продлено до июня 2025 года, то есть ещё на 4 года. Предыдущее разрешение было выдано в 2018 году.

Центральный рынок находится в исторической части города. В последние годы не раз ходили разговоры о том, что рынок может быть продан или перепрофилирован.

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