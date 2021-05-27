Элиста, , 09:49 — REGNUM В Республике Калмыкия ветеринарная служба выявила несколько случаев заболевания домашних животных бруцеллёзом, передаёт ИА REGNUM.

Так, очаги заболевания выявлены в Ики-Бурульском, Юстинском и Целинном районах. На территории муниципальных образований вирус найден у 15 голов мелкого рогатого скота и 22 голов крупного рогатого скота.

На территориях будет установлен карантинный режим, а специалисты приступят к мероприятиям по ликвидации бруцеллёза, опасного и для человека.

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