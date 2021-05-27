Пекин, , 09:49 — REGNUM Национальная платформа электронного правительства Китая имеет более 809 млн зарегистрированных пользователей, говорится в докладе, опубликованном Партийной школой Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК), сообщает 26 мая агентство Синьхуа.

В общей сложности в 30 провинциальных регионах страны платформа обеспечивает работу государственных услуг вплоть до деревенского уровня, говорится в докладе, опубликованном исследовательским центром электронного правительства партийной школы. В нем оценивалась комплексная эффективность электронного правительства в провинциальных регионах и крупных городах.

С развитием платформы онлайновые государственные услуги перешли от информирования общественности к предоставлению комплексных государственных услуг в различных административных регионах и государственных ведомствах, говорится в докладе.

В восьми регионах показатели интегрированного электронного правительства были оценены как «очень высокие», по сравнению с тремя в отчете в 2016 году. Однако в докладе отмечается, что правительствам по-прежнему необходимо улучшать интеграцию онлайн-и офлайн-услуг и расширять обмен информацией между различными правительственными ведомствами и учреждениями.