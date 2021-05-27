Афины , , 09:56 — REGNUM Греческое государство возьмет на себя полный надзор за программой интеграции признанных беженцев «Гелиос», заявил глава греческой миссии Международной организации по миграции (ИМО) Джанлука Рокко на брифинге для прессы 26 мая.

Рокко добавил, что ориентировочно в начале 2022 года программа перейдет на другой способ финансирования и будет содержаться не из чрезвычайных фондов Европейского союза, а на регулярной основе. Финансирование программы с помощью чрезвычайных инструментов приводило к нехватке средств для долгосрочных мероприятий, сказал Рокко, а новый механизм финансирования сможет включать такие секторы, как трудоустройство, профессиональная подготовка и возможность для беженцев узнать больше о таких вопросах, как европейская культура или контрабанда.

Рокко также отметил, что правительство Греции планирует принять на себя дополнительные меры в отношении управления объектами размещения в отдаленных регионах страны.