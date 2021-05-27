Владивосток, , 09:50 — REGNUM В Приморском крае военнослужащие инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) навели временную понтонную переправу через реку Большая Уссурка. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Разрушение опор деревянного моста во время ледохода привело к тому, что жители трёх близлежащих населённых пунктов были вынуждены совершать преодолевать в объезд более 180 километров.

«Военнослужащими был совершён марш на 175 километров в район наведения переправы. С помощью специальной военной техники КрАЗ-255 с речными и береговыми звеньями военные инженеры выполнили сброс понтонных звеньев, а также с использованием катеров БМК-130 организовали переправу», — говорится в сообщении.

Сооружение понтонной переправы, которое было выполнено по решению командующего войсками ВВО генерал-полковника Геннадия Жидко по заявке правительства Приморья, значительно облегчит жизнь местных жителей, которые ранее оказались лишены нормального доступа в районный центр, к медицинской помощи и другим необходимым благам цивилизации.

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