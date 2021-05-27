Варшава, , 09:47 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский во время брифинга 26 мая обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в «обмане мирового сообщества». Об этом сообщает Polskie Radio.

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«То, что Александр Лукашенко говорит по поводу экстренной посадки европейского самолета в Минске по призыву белорусских диспетчеров — это очередная ложь, при помощи которой он пытается обмануть мировое сообщество, чтобы оправдать свои действия. Никто не должен серьезно относиться к высказываниям Александра Лукашенко», — заявил польский дипломат.

Яблоньский призвал продолжать и усиливать международное давление на Белоруссию. «Мы должны держать в уме не только принудительную посадку европейского самолета с целью задержать оппозиционного блогера, но и тот факт, что в белорусских тюрьмах незаконно содержатся деятели белорусской оппозиции и активисты польской диаспоры этой республики», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил аварийную посадку в аэропорту Минска 23 мая. Воздушное судно запросило экстренную посадку из-за сообщения о минировании. На борту самолета находился основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали белорусские силовики.