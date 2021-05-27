Рига, , 09:47 — REGNUM Тренировки по видеосвязи будут проводить хоккеисты сборной России Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов во время трёхдневного карантина. Об этом 27 мая заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной Роман Ротенберг.

«У нас есть программа работы через Zoom с тренерами по ОФП. Тарасенко будет тренироваться по ней, так же будет работать и Дмитрий Орлов. Работа продолжается», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Ранее Тарасенко и Орлов прибыли в Ригу после вылета их команд, «Сент-Луиса» и «Вашингтона», из плей-офф НХЛ. Теперь им нужно пройти обязательный трёхдневный карантин, после чего они смогут приступить к тренировкам с командой.

Читайте ранее в этом сюжете: Тарасенко прибыл в расположение сборной России по хоккею на чемпионат мира